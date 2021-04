Thiem: „Erwarte mir in Madrid keine Wunderdinge!“

Die Nummer fünf der Welt rückt Thiem nach dem Endspiel beim „500er“ in Barcelona näher. In Madrid steigt Dominic wieder in die Tennis-Tour ein, nach der langen Pause (letztes Match am 16. März gegen Lloyd Harris) kann der 27-Jährige nicht sagen, wo er steht. „Ich brauche ein paar Matches, um wieder reinzukommen“, erklärt der 17-fache Turniersieger, „ob das gleich in Madrid passiert, weiß ich nicht.“