Locken Italiener Marko Arnautovic mit MLS-Vertrag?

Derzeit kickt Arnautovic bei Shanghai Port FC. Der Vertrag von Österreichs Teamstürmer in China läuft noch bis Ende 2022. Bahnt sich nun jedoch ein Wechsel nach Europa an? Der Serie-A-Klub FC Bologna will den 32-Jährigen im Sommer nach Italien lotsen. Arnautovic sei das Objekt der Begierde von Sportchef Walter Sabatini. Dieser soll bereits Gespräche mit dem Management von „Arnie“ führen.