Bochum vergibt große Chance im Aufstiegs-Rennen

Der VfL Bochum hat bei der angestrebten Rückkehr ins Oberhaus der deutschen Fußball-Bundesliga nach elf Jahren Zweitklassigkeit eine riesige Chance vertan. Der Spitzenreiter konnte die überwiegenden Patzer der Konkurrenz am Wochenende nicht nutzen und kassierte am Montag beim SV Darmstadt 98 eine 1:3-Niederlage. Die Bochumer um ÖFB-Legionär Robert Zulj lagen bis zur 79. Minute sogar 1:0 in Front, doch dann drehte das Team von Mathias Honsak (ab 65.) die Partie.