Ex-Freundin attackiert: 2 Jahre Haft, Einweisung

Wollte der angeklagte Adelssohn seine Ex-Freundin töten? Nein, entschieden die Geschworenen am Montag. Vielmehr war die Attacke am 25. März 2020 eine schwere Nötigung und schwere Körperverletzung. Der psychisch kranke Mann soll nach zwei Jahren Haft in die Geschlossene. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.