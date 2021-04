Hongkong und Singapur starten im Mai „Reiseblase“

Nach einer Verschiebung wollen Hongkong und Singapur ihre geplante „Reiseblase“ nun am 26. Mai starten. Wie beide Seiten am Montag mitteilten, sollen Reisende ab dann zwischen beiden Orten hin und her fliegen können, ohne wie bisher in Quarantäne zu müssen. Gemäß dem Plan müssen sich alle Reisende aber auf das Coronavirus testen lassen. Zunächst soll es einen Flug pro Tag in jede Richtung geben.