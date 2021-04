So feiert Nadal: Nach Krimi auf perfekter Welle

Im zweiten Satz hatte Rafael Nadal zwei Matchbälle vergeben, im dritten Satz konnte Stefanos Tsitsipas einmal den Sack nicht zumachen. So triumphierte am Ende wieder einmal der beste Sandplatz-Spieler aller Zeiten. „Rafa“ rang den Griechen in 3:38-Stunden 6:4, 6:7, 7:5 nieder. Nadal feierte beim zwölften Start in Barcelona seinen zwölften Titel, gewann seine insgesamt 87. Trophäe.