Kanu-EM- und WM-Teilnehmer in Wien ermittelt

In der Vienna Watersports Arena auf der Wiener Donauinsel hat Österreichs Elite der Wildwasser-Kanuten am Wochenende in drei Qualifikationsläufen die Teilnehmer an den Europameisterschaften vom 6. bis 9. Mai in Ivrea in Italien und an den Weltmeisterschaften vom 23. bis 29. September in Bratislava ermittelt. Mittlerweile wurden auch die Regelungen die Olympia-Teilnahe betreffend präzisiert.