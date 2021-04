Pep Guardiola wütet: „Die UEFA kümmert es nicht“

Auch die Reform der Champions League durch die UEFA, die von 2024 an greifen soll, kritisierte Hellmann. „Was mich an dieser Reform am meisten stört, ist nicht so sehr, dass man auf eine 36er Tabelle einschwenkt, das kann man noch nachvollziehen. Aber wenn es den Weg der nichtsportlichen Qualifikation gibt, also der Zugang über Koeffizienten für historisch erbrachte Leistungen oder Wildcards erfolgt, dann ist das der Einstieg in einen ‘closed shop‘“, meinte Hellmann, der seit Juni 2012 Vorstandsmitglied der Eintracht Frankfurt Fußball AG ist.