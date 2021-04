Arsenal: Torwart-Patzer und massive Fan-Proteste

Spotify-Chef Ek signalisiert Kaufinteresse

Der Gründer und Chef des Musikstreaming-Marktführers Spotify, Daniel Ek, signalisierte unterdessen sein Interesse an einem Kauf des Londoner Klubs, sollte Kroenke seine Anteile verkaufen wollen. Schon als Kind sei er Arsenal-Fan gewesen, schrieb Ek bei Twitter und kündigte an, seinen „Hut in den Ring zu werfen“, falls Kroenke verkaufen wolle.