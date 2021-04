Magazin beweist: Tesla-Autopilot fährt ohne Fahrer

Und so wurde der Tesla überlistet:

Auf einem abgesperrten Gelände beschleunigte Experte Jake Fisher von Consumer Reports. den Wagen auf gut 20 km/h, aktivierte den Autopiloten und reduzierte dann die eingestellte Geschwindigkeit auf null. Anschließend hängte er eine Kette seitlich an das Lenkrad, um zu simulieren, dass er die Hand daran hatte, und wechselte auf den Beifahrersitz. Dabei war die Schnalle des Sicherheitsgurts im Schluss (Abschnallen würde den Autopiloten sofort deaktivieren). Vom Beifahrersitz aus erhöhte er die Geschwindigkeit über das Einstellrädchen am Lenkrad, der Tesla setzte sich in Bewegung.