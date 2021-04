Interna abgesaugt: Cyberkriminelle erpressen Apple

Ransomware-Gruppen heiß auf Firmeninterna

Auch wenn die Kriminellen von Apple wohl kein Geld bekommen, boomt diese Art der digitalen Erpressung. Ransomware-Gruppen, die Daten absaugende und verschlüsselnde Trojaner in Firmennetzwerke einschleusen, setzen bei ihren Angriffen längst nicht mehr nur auf das Unbrauchbarmachen der IT, indem sie Daten verschlüsseln. Immer öfter suchen sie auch nach internen Dokumenten, um ein zusätzliches Druckmittel gegen ihre Opfer in der Hand zu haben. Vor einer Veröffentlichung abgesaugter interner Dokumente schützt schließlich kein Backup.