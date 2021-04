ÖFB: Super League wäre „verheerender Rückschlag“!

Liga-Vorstand Christian Ebenbauer betonte, dass die Großklubs schon längere Zeit Druck auf die internationalen Bewerbe und nationalen Ligen ausgeübt und nun „ihre Drohung wahrgemacht“ hätten. Bereits in den vergangenen Jahren habe sich das „finanzielle Gewicht stark zugunsten der großen Klubs verschoben, was mittlerweile massive Auswirkungen auf die Wettbewerbsgleichheit in den internationalen, aber vor allem auch in den nationalen Bewerben hat“, erklärte Ebenbauer.