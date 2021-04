0:1! Jetzt kann sich Juve vom Titel verabschieden

Juventus Turin hat sich am Sonntag in Italiens Fußball-Meisterschaft wohl endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet. Die „Alte Dame“ unterlag im Topspiel der 31. Runde bei Atalanta Bergamo 0:1 (0:0), das entscheidende Tor erzielte der Ukrainer Ruslan Malinowskij in der 87. Minute.