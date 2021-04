EM für Ringerin Kuenz im letzten Moment geplatzt

Für Ringerin Martina Kuenz ist das Unternehmen EM kurz vor dem Start geplatzt! Im Abschlusstraining des letzten Vorbereitungslehrgangs im Olympiastützpunkt Heidelberg (GER) zog sich die Tirolerin am Freitag eine Verletzung im linken Ellbogen zu und verzichtet auf ein Antreten in der kommenden Woche. Beim letzten Olympia-Quali-Turnier in Sofia ab 5. Mai will die 26-Jährige aber wieder fit sein.