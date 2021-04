Hasenhüttl hofft im FA-Cup auf „eigene Gesetze“

Ralph Hasenhüttl darf trotz einer mauen Ausbeute mit Southampton in der englischen Premier League noch auf einen Titel hoffen. Die „Saints“ sind im FA-Cup bis ins Halbfinale vorgestoßen. Am Sonntag (19.30 Uhr) trifft Southampton dabei im Londoner Wembley-Stadion auf Leicester City. Die „Foxes“ mit Christian Fuchs gehen als Favorit in die Partie. Bereits am Samstag (18.30 Uhr) steigt ebenfalls im Wembley der Cup-Schlager zwischen Chelsea und Manchester City.