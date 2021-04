Aufruf in der Stadt Kufstein zum Corona-Gurgeltest

Wegen eins erhöhten Infektionsgeschehens in Kufstein, der zweitgrößten Stadt Tirols, hat das Land die Bevölkerung aufgerufen, sich am kommenden Wochenende sowie am Montag vorsorglich PCR-Gurgeltests zu unterziehen. Damit wolle man ein detaillierteres Bild über das Infektionsgeschehen erhalten, hieß es.