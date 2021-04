Handbremse vergessen: Pkw rollt in Auffangbecken

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurde am Mittwochabend gegen 19.30 die Freiwillige Feuerwehr Ligist gerufen: Am Dietenberg machte sich ein Auto „selbstständig“, der Besitzer hatte offenbar vergessen, die Handbremse bzw. einen Gang einzulegen. Der weiße Seat rollte so die Straße hinunter und landete letztlich in einem Auffangbecken.