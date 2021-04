David Beckham wird Disney-Star in Dokusoap

Der Streamingdienst Disney+ plant ein Format mit Ex-Fußballstar David Beckham (45). „Save Our Squad“ („Rette unsere Mannschaft“) heißt die Dokusoap. Disney nennt es eine „herzerwärmenden Serie, in der Beckham zu den Fußballplätzen im Osten Londons zurückkehrt, in denen er als Kind spielte.“ Dort werde er ein junges Team betreuen, das ums Überleben in der Liga kämpfe.