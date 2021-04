6000 junge Steirer in der Warteschleife

Auch das Bundesheer hat mit den Pandemie-Auswirkungen zu kämpfen. So mussten im Vorjahr zwölf Wochen lang (!) alle Stellungstermine ausgesetzt werden. In der Steiermark wurde der Rückstau aufgearbeitet – aber: Dem Jahrgang 2003 (an die 6000 junge Männer) drohen bis zu 14 Monate lange Verzögerungen.