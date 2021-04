ÖEHV-Teamchef Bader erhält vier Absagen

Torhüter Paul Mocher (22 Jahre), Verteidiger Thimo Nickl (19) und die Stürmer Marco Kasper (17) und Dario Winkler (23) müssen für das Camp in Wien und die beiden Länderspiele in Budapest am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF Sport+) gegen Ungarn und am Freitag (17.00 Uhr) gegen Weißrussland passen.