Daka-Berater: „Es wird Zeit, weiter zu ziehen“

Damit bestätigt Kanouté die Gerüchte, wonach der 22-Jährige wechseln könnte. So wurde Daka schon in Leipzig als möglicher Neuzugang für den Sommer gehandelt. „Es ist Zeit für eine neue Herausforderung. Wir werden uns mit den interessierten Vereinen hinsetzten und eine richtige Entscheidung treffen. Er wird nicht nur wechseln, um zu wechseln“, so der Berater im „Sky“-Interview.