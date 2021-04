Rapid: Störfeuer aus Linz sorgt für Verwunderung

„Wir sind bereit für einen Krieg“, kündigte Jesse Marsch für den heutigen Hit (17 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) an. So martialisch klang Salzburgs Trainer ja schon oft. In Hütteldorf schlägt man moderatere Töne an: „Es ist Österreichs Clásico, eine besondere Rivalität. Für uns ist es ein Duell der Weltanschauungen“, so Christoph Peschek. Den das Störfeuer vom vorerst abgeschlagenen LASK verwundert. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager.