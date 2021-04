Ex-Freundin mit Axt bedroht: Mann festgenommen

Mit einer Axt und einem Küchenmesser hat ein Ungar (49) gedroht, seine 24-jährige Ex-Lebensgefährtin zu töten. Ihr neuer Freund erstattete schließlich Anzeige, da es schon seit Längerem immer wieder zu Gewaltausbrüchen vonseiten des Ungarn gekommen war. Der 49-Jährige wurde am Freitagabend in einem Bus in Graz von Beamten des Einsatzkommandos Cobra festgenommen. Die Tatwaffen hatte er noch bei sich.