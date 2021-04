Wechsel an der Spitze bei der AMG-Tirol

Kendlbacher war zuvor in diversen Funktionen beim Österreichischen Gewerkschaftsbund und bei der Arbeiterkammer tätig. Nun tritt sie in die Fußstapfen von Maria Steibl und wird die Ziele der Arbeitsmarktförderungsgesellschaft weiterhin umsetzen: Nämlich Menschen in Tirol bei der Suche nach einem Job zu unterstützen, ihnen helfen, die Arbeit zu behalten und sich darin weiterzuentwickeln.