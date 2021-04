Betrug mit illegalen Wetten: 8 Verdächtige in Haft

In halb Europa auf Opferfang

Seit Oktober des Vorjahres soll die Gaunerbande über Social-Media-Plattformen versteckt Werbung mit illegalen Sportwetten betrieben haben – und so in halb Europa auf Opferfang gegangen sein. Ihr Köder: angeblich gekaufte Sport-Matches, und somit eine „todsichere“ Wett-Investition.