Frühlingsboten im Mostviertel

Allein fürs Auge lohnt es sich schon, dem Mostviertel in der Dirndlblüte einen Besuch abzustatten. Beginnend im sanfthügeligen Norden des Pielachtals bis hinauf in höhere Lagen Richtung Ötscher kündigt diese den Frühling an. „Dirndl“, das wissen schon die jüngsten Pielachtaler, heißt ihre „Leitfrucht“, die in botanischen Bestimmungsbüchern als Gelber Hartriegel bezeichnet wird. Da verwundert es wenig, dass man hier auch auf einen „1000-Dirndl-Berg“ stößt.