Apple öffnet „Wo ist?“-Ortung für Drittanbieter

E-Bikes, Ohrhörer und ein Schlüsselanhänger

Zu den neuen Geräten, die nun auch aufgespürt werden können, gehören die E-Bikes S3 und X3 von VanMoof, Belkins True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer „Soundform Freedom“ sowie der Artikelfinder „Chipolo One Spot“. Ob Apple damit auf den seit langer Zeit erwarteten Einstieg in dieses Segment mit „Apple Tile“ verzichtet, blieb am Mittwoch noch unklar. Beobachter sehen in der Erweiterung des Dienstes auch einen geschickten Schachzug von Apple, um dem Vorwurf einer Abschottung der eigenen Produkte gegen konkurrierende Produkte entgegenzutreten.