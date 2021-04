Günter Salchner ist neuer Bürgermeister von Reutte

Aus für REA-Tätigkeit

Am Ende stimmten zehn für Salcher, sechs für Klaus Schimana und drei ungültig. „Der Vorstand hat nun die Aufgabe, einen neuen Geschäftsführer zu suchen“, sagt Salchner, der sich in fünf Jahren Kommunalpolitik den Ruf eines Konsenssuchenden aufgebaut hat. Neben der konstruktiven Arbeit für den Markt hat der Neue noch ein Ziel: „Wir müssen an einem positiveren Image der Politik arbeiten, denn was zurzeit in der großen Politik abgeht, ist verantwortungslos!“