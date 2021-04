Fürst beleidigt: Verfahren gegen Corona-Kritikerin

Und wieder einmal sorgt die steirische Corona-Kritikerin und ehemalige Ärztin am Universitätsklinikum Graz, Konstantina Rösch, für Aufsehen: Bei einer Demo in Vaduz in Liechtenstein zog sie über den Fürsten und die Regierung her - und bekam wegen Fürsten-Beleidigung Probleme. Mittlerweile wurde das Verfahren wieder eingestellt.