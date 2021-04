Nächster Owetschkin-Meilenstein! Hurricanes siegen

24 Stunden nach der 2:3-Niederlage gegen die Dallas Stars ist den Carolina Hurricanes am Sonntag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) die Revanche gelungen. Sie schlugen den letztjährigen Stanley-Cup-Finalisten dank einem Tor von Jordan Martinook 1:0. Zum Mann des Spiels avancierte aber Hurricanes-Goalie Petr Mrazek. Der Tscheche feierte im ersten Spiel nach einer zweimonatigen Verletzungspause mit 28 Paraden sogleich ein „shutout“. Beim 5:4-Auswärtserfolg der Washington Capitals über die New Jersey Devils sorgte Alexander Owetschkin mit einem Power-Play-Tor für seinen nächsten Meilenstein.