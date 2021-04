ÖFB emotions- und ideenlos: Kategorie Sondermüll

0:4 gegen Dänemark! Die Leistung der Österreicher ist ebenfalls der Kategorie Sondermüll zuzuordnen. Keine Durchschlagskraft, emotions- und ideenlos. Ein Horrorszenario knapp zehn Wochen vor unserem EM-Auftakt am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien. Während der Außenseiter mit dem 2:1 in Duisburg gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland eine Sternstunde feierte, blamierte sich Österreich bis auf die Knochen.