ÖFB-Stars ziehen mit Bayern ins Halbfinale ein

Wenninger spielte im Rückspiel in Malmö in der Abwehr durch, Mittelfeldspielerin Zadrazil wurde in der 57. Minute ausgewechselt. Den einzigen Treffer erzielte Lea Schüller in der 22. Minute. Für die Bayern-Frauen, die auch die deutsche Bundesliga anführen, war es der 26. Sieg im 26. Pflichtspiel der Saison. Sie haben damit weiterhin die Chance auf das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League, das im Vorjahr die Männer mit ÖFB-Star David Alaba eingefahren hatten. Rosengaard hatte im Achtelfinale Österreichs Frauen-Meister SKN St. Pölten (2:2 und 2:0) ausgeschaltet.