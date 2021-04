Rose macht sich für Hütter als Nachfolger stark

Eberl zurückhaltend

Sportdirektor Max Eberl hält sich indes weiterhin bedeckt. Ein angebliches Interesse an Frankfurts Chefcoach Hütter wollte Eberl am Donnerstag nicht kommentieren. „Bis zum heutigen Tage gibt es nichts zu verkünden“, sagte der Sportdirektor. Grundsätzlich sei man in der Trainerfrage in guten Gesprächen.