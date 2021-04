Filzmoser bei Grand-Slam-Turnier in Antalya Siebte

Die Oberösterreicherin Sabrina Filzmoser hat auf der Judo-World-Tour erstmals seit September 2019 eine gute Platzierung erreicht. Die 40-Jährige belegte am Donnerstag beim Grand-Slam-Turnier in Antalya den siebten Platz in der 57-kg-Klasse. Nach einer knappen Viertelfinal-Niederlage gegen die Chinesin Lu Tongjuan kam für die Ex-Europameisterin in der Hoffnungsrunde das Aus gegen die Rumänin Loredana Ohai.