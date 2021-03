Spanien keine Maschine: „Niemand gewinnt leicht!“

Spaniens Teamchef Luis Enrique hat sich und seine Mannschaft gegen die seiner Meinung nach überbordende Erwartungshaltung in diesen Tagen der Fußball-WM-Qualifikation verteidigt. Enrique meinte, es sei keine Schande, sich gegen vermeintlich kleinere Nationen schwerzutun. Der Weltmeister 2010 ist holprig gestartet. Nach einem 1:1 zuhause gegen Griechenland gab es ein mühsames 2:1 in Georgien. Am Mittwoch folgt für „La Furia Roja“ in Sevilla ein Duell mit dem Kosovo.