„Kleine Kulturbetriebe das Ende der Nahrungskette“

Online Unterricht im Kultur-Lockdown

So werden ab 30. März wöchentlich auf der Facebook-Seite der Ballettschule St. Johann Ballettfilme, Ballettvorstellungen sowie Choreografien samt den dazugehörenden Links gezeigt, wie Schulgründerin Beate Stibig-Nikkanen gegenüber der „Tiroler Krone“ betonte. Stibig-Nikkanen begann ihre Karriere als Profitänzerin in Mannheim und gründete in den 1980er Jahren ihre Ballettschulen in Bad Reichenhall und St. Johann in Tirol. „In St. Johann fand ich mit einem ehemaligen Ballsaal ein passendes Kuriosum als Örtlichkeit für meine Schule“, lauten noch heute mit Begeisterung in der Stimme ihre Worte dazu. Schon 1991 konnte sie den damals noch nicht der breiten Öffentlichkeit so bekannten brasilianischen Tänzer und Choreografen Ismael Ivo als Dozenten verpflichten. Aus den Sommerkursen der Ballettschule heraus entstand dann die Idee für ein jährliches internationales Tanzfestival.