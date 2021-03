Große Reiselust und Fernweh trotz Regelfrust

Gedrängel am Frühstücksbuffet, reservierte Liegen am Pool, Zeit totschlagen vorm Abflug - Reiseärgernisse, die Österreicher früher genervt haben, sehnen viele jetzt fast zurück. Denn Hotels in Österreich sind zu, von Reisen ins Ausland rät die Regierung dringend ab. Wer trotzdem fährt, muss häufig vor Ort und fast immer bei der Heimkehr in Quarantäne. Der Osterurlaub ist daher auch heuer bei den meisten wieder gestrichen, und wie normal sich der Sommer 2021 gestalten wird, hängt wohl vom Impfmanagement der Regierung, den Reise-Regeln in der EU und im Urlaubsland ab.