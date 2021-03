Cyber-Krieg gegen USA: Biden will zurückschlagen

Das Bild der bisher ärgsten digitalen Hacker-Angriffe auf die USA gewinnt langsam an Konturen und versetzt die USA in große Sorge um die nationale Sicherheit: Die öffentliche und private Infrastruktur (Energienetze, Atomkraftwerke) sind in Gefahr, Datenabschöpfung aus den Ministerien lange unentdeckt.