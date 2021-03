Jeder Dritte schaut Fernsehen übers Internet

Zattoo wollte wissen, über welche Empfangswege Internetnutzer in Österreich ihr Fernsehprogramm schauen. Dabei zeigte sich, dass bereits 37 Prozent aller Onliner das Internet als TV-Empfangsweg nutzen, also über IPTV- oder TV-Streaming-Anbieter. Am meisten genutzt wird der Empfang via Satellit. Mit 48 Prozent bezieht fast die Hälfte ihr Fernsehprogramm über diesen Empfangsweg. 33 Prozent nutzen Kabel als TV-Empfangsweg, weitere acht Prozent DVB-T. Da in einigen Haushalten mehr als ein Empfangsweg für das Fernsehen genutzt wird, waren bei dieser Fragestellung Mehrfachantworten möglich.