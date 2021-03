Ex-ÖFB-Jungstar blamiert Vize-Weltmeister Kroatien

Europameister Portugal behielt nur dank eines Eigentores von Maksim Medvedev (36.) in Turin gegen Aserbaidschan mit 1:0 die Oberhand. In der zweiten Gruppe-A-Partie siegte Serbien gegen Irland mit 3:2. Einen Favoritensieg fuhr auch der WM-Dritte Belgien ein, bezwang Wales in Pool E mit 3:1. Tabellenführer ist Tschechien nach einem 6:2 in Lubin gegen Estland.