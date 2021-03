Horn-Spieler bricht zusammen! Partie abgebrochen

Schlimme Szenen in Horn! Beim Nachtragsspiel der 2. Liga gegen die Young Violets Austria Wien brach Horn-Verteidiger Amro Lasheen in der 54. Minute beim Stand von 4:1 für die Jungveilchen in der Mitte des Spielfelds zusammen. Das Spiel musste nach mehreren Minuten Unterbrechung abgebrochen werden.