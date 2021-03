Mikutina nach glänzendem Debüt im Kurzprogramm 11.

Damit sind ihre Chancen auf ein Ticket für die Olympischen Spiele 2022 in Peking ausgezeichnet. „Über dieses Zwischenergebnis bin ich natürlich überglücklich und ich freue mich schon auf die Kür am Freitag. Die Verwirklichung meines Traumes, an den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen zu können, rückt damit immer näher“, sagte die junge Sportlerin. Wie viele Olympia-Fahrkarten in Schweden tatsächlich vergeben werden, wird erst nach den Weltmeisterschaften entschieden. Ein Top-Ten-Platz sollte aber in jedem Fall reichen.