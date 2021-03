Meistergruppe: Salzburg startet gegen Sturm Graz

In der jeweils am Samstag über die Bühne gehenden Qualifikationsgruppe trifft die Austria am Karsamstag daheim auf Altach, St. Pölten empfängt zum Auftakt die Admira, Ried den TSV Hartberg (alle 17 Uhr). Die Oststeirer gehen als Nummer eins der unteren Tabellenhälfte in die abschließenden zehn Runden. Die Austria folgt mit zwei Punkten Rückstand, am Tabellenende liegt Ried einen Zähler vor Schlusslicht Admira.