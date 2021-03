Zukunftsmuseum Nürnberg will Besucher überwachen

Wie lange hält sich eine Besucherin in der Ausstellung auf? Welche Exponate findet ein Besucher spannend? Die Vision einer totalen Überwachung aus Georges Orwells Roman „1984“ soll im neuen Zukunftsmuseum in Nürnberg Realität werden. Interessenten könnten sich bei ihrem Weg durch das Haus überwachen lassen und erhielten am Ende des Besuchs eine Auswertung, welche Daten sie dabei preisgegebenen hätten, teilte das Museum am Montag mit. Die Teilnahme sei natürlich freiwillig.