Rapid: Weit mehr möglich + „Spione“ wegen Ljubicic

Scouts beobachten Kapitän

Kapitän Dejan Ljubicic blieb indes jetzt doch in Hütteldorf. Also noch. In Innsbruck wurde er von zwei Scouts (in den offiziellen Klub-Jacken) von Alaves aus Spanien beobachtet. Der „Spion“ eines Serie-A-Klubs verhielt sich diskreter. Was Max Hagmayer, Ljubicics Manager, schmunzeln lässt: „Unser Plan ist es, dass wir nichts bekannt geben, bevor die Saison vorbei ist.“ Aber sein Abgang ist fix. Das weiß auch Barisic.