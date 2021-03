Gut-Behrami: „Es war mir lieber, abzuschwingen“

„So was noch nie gesehen“

ARD-Experte Felix Neureuther sagte in seiner Analyse: „Ich habe so was noch nie gesehen. Entweder war das Arbeitsverweigerung, ein Protest oder sie hatte einfach keine Lust mehr.“ Angeblich war nichts davon der Fall. Denn am Abend folgte dann doch noch eine kurze Erklärung. Gut-Behrami fühlte sich einfach „müde und ausgelaugt“. Das berichtete Alpin-Direktor Walter Reusser im „Blick“.