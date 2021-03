Ab 9 Uhr: Rocken Liensberger & Siebenhofer im RTL?

Die große Spannung ist bei den Damen vor dem abschließenden Riesentorlauf im Ski-Weltcup zwar draußen, aber auch wenn die Entscheidungen im Gesamtweltcup (Vlhova) und in der Disziplinen-Wertung (Marta Bassino) inzwischen gefallen sind - für Katharina Liensberger und Ramona Siebenhofer geht es aus rot-weiß-roter Sicht immerhin noch um den Titel von Österreichs bester Riesentorläuferin. Wer am Ende das Rennen macht, das können Sie HIER im LIVETICKER mitverfolgen - oder via Zattoo!