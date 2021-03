Komiker John Cleese „hat eine Brücke zu verkaufen“

„Hallo! Es ist Zeit, dass Sie mein Alter Ego ‘Unbenannter Künstler‘ kennenlernen“, schreibt Cleese auf Twitter und bietet allen an Kunst Interessierten eine „einmalige Gelegenheit“: „Ich verkaufe mein erstes NFT. Obwohl die Gebote bei 100 Dollar starten, können Sie es für 69.346.250,50 Dollar direkt kaufen!“, so der 81-Jährige. Die Summe ist alles andere als willkürlich gewählt: Sie liegt exakt 50 Cent über dem unlängst erzielten Rekordpreis für das digitale Werk „Everydays: The First 5000 Days“ des US-Künstlers Mike Winkelmann, bekannt als Beeple.