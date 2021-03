Pitts „Herz ist gebrochen“ wegen Jolies Vorwürfen

In den veröffentlichten Gerichtsakten kündigt Jolie an, ihre drei jüngeren Kinder gegen ihren eigenen Vater als Zeugen aussagen lassen zu wollen. Ein Bekannter in der „New York Post“ verrät: „Im Pitt-Lager ist man überzeugt, dass Jolies Seite die Informationen den Medien zugespielt hat. Brad ist davon bitter enttäuscht, weil er für sein Verhalten aus der Vergangenheit volle Verantwortung übernommen hat. Auch indem er mit dem Trinken aufgehört hat.“