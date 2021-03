2. Lockdown hatte kleinere Auswirkung auf Spitäler

In der ersten Welle wurde der Krankenhausbetrieb auf das medizinisch Wesentliche und Vordringliche reduziert - erst Ende April erfolgte eine schrittweise Wiederaufnahme des Regelbetriebs. Die Corona-Auswirkungen seien in der zweiten Welle dann allerdings nicht so drastisch ausgefallen, wie ein aktueller Bericht des Forschungsinstituts Gesundheit Österreich zeigt. Bessere Ausstattung mit Schutzausrüstung, mehr Testmöglichkeiten und besseres Wissen über den Verlauf der Erkrankung hatte dazu geführt, dass die Einschränkungen relativ moderat ausgefallen waren.